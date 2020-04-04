CANLI BLOG | 4 Nisan Corona virüs son dakika haberleri...

4 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 58 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 227 bini geçti.

Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 766 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 14 bin 681'e çıktı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 119 bin 827'ye, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 758'e yükseldi.

İspanya'da Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 932 artarak 10 bin 935'e ulaştı. Ülkedeki virüs bulaşan kişi sayısı ise dünden beri 7 bin 472 artarak 117 bin 710'a çıktı. Taburcu olanların sayısı ise 30 bin 513 olarak açıklandı.