CANLI BLOG | 30 Mart Corona virüs son dakika haberleri...
Corona virüs tehdidinde son durum... Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...
30 MART CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ...
10.00 | İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun başdanışmanı Corona virüse yakalandı.
09.30 | Çin 31 yeni koronavirüs vakası ile 4 yeni ölüm bildirdi.
31 vakanın tamamının deniz aşırı ülkelerden geldiği açıklandı.
09.15 | Almanya Hessen Eyaleti Finans Bakanı Thomas Schaefer'ın "koronavirüs krizi endişeleri" sonrasında intihar ettiği bildirildi. Cesedi Frankfurt ve Mainz arasındaki Hochheim kasabasındaki hızlı tren hattında bulundu.
09.00 | ABD Tennessee huzurevindeki onlarca hasta ve personelin koronavirüs pozitif test edildiği bildirildi:
- 2 ölü
- 59 huzurevi sakini ve 33 çalışan enfekte
08.30 | Japon ünlü komedyen Ken Shimura, koronavirüs enfeksiyonu sebebiyle 70 yaşında hayatını kaybetti.
08.00 | Sağlık Bakanlığı: Açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu iddiaları tamamen asılsızdır.