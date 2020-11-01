(CANLI) Beşiktaş - Yeni Malatyaspor canlı takip

Süper Lig'de geçen hafta Denizlispor'u yenen Beşiktaş 7. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşıyor. Ligdeki 5 maçında 2’şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti. Beşiktaş bu maçı da kazanarak seri yakalamak istiyor. Yeni Malatyaspor ise 2’şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

Maçta ilk düdük çaldı.

Beşiktaş 16. dakikada tehlikeli geldi. Oğuzhan orta sahada topu kaptı, Atiba'ya pasını attı. Atiba, araya kaçmak isteyen Aboubakar'a pasını gönderdi ancak savunma çıkardı. Dönen top Larin'in önünde kaldı. Larin, ceza sahasına girer girmez köşeye şutunu gönderdi ancak top direğin yanından auta gitti.

Dakikalar 24'ü gösterdiğinde sağ kanattan Beşiktaş Dorukhan'la geldi. Dorukhan çizgiye indikten sonra yerden ortasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde olan Aboubakar şutunu attı, top savunmaya çarpıp kornere gitti.

Yine aynı dakikada sağ kanattan Beşiktaş korneri kullandı. Ceza sahasına gelen topu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında top Dorukhan'ın önüne düştü. Dorukhan gelişine şutunu attı, top Zeki Yavru'ya çarpıp Aboubakar'ın önüne düştü. Aboubakar şutunu attı, kaleci kontrol etmek isterken elinden kaçırdı ancak ikinci hamlede meşin yuvarlağı yakaladı. Beşiktaşlı taraftarlar bu hamle sonrasında heyecanlandı ancak gol gelmedi.

Beşiktaş bu dakikalarda baskısını artırdı. 28'de sol kanattan Oğuzhan Özyakup ceza sahasına ortasını gönderdi. Penaltı noktası üzerinde Ghezzal kafa vuruşunu gerçekleştirdi ancak top yandan auta çıktı.

29.dakikada Beşiktaş yine tehlikeli geldi. Aboubakar orta alanda aldığı topla Yeni Malatyaspor ceza sahası önüne kadar geldi. Sağdaki Ghezzal'e pasını gönderdi. Ghezzal topu düzelttikten sonra plasesini gönderdi top sol üstten az farkla auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor 11'ler...

Beşiktaş: Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamet, Zeki, Semih, Wallace, Ahmet Ildız, Acquah, Karim Hafez, Cueva, Youssouf, Kubilay, Tetteh

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