(CANLI) Beşiktaş-Westerlo hazırlık maçı canlı takip

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren ve Süper Lig 'e hazırlanan Şenol Güneş'li Beşiktaş , kamptaki ikinci hazırlık maçını oynuyor. Charleroi'yi Jackson Muleka ve Tayyip Talha Sanuç'un golleriyle 2-1 mağlup eden Kartal, bugün de bir başka Belçika ekibi Westerlo ile kozlarını paylaşıyor. Kara Kartal, rakibini mağlup edip moral depolamak istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, mücadele başladı.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Westerlo hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Westerlo hazırlık maçı S Sport 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile detayları haberimizde olacak.

Beşiktaş'ın 11'i: Mert, Welinton, Tayyip, Necip, Tayfur, Gedson, Salih, Masuaku, Redmond, Dele Alli, Semih Kılıçsoy.

Atiba geri döndü

Milli takımdan önceki gün dönen Atiba Hutchinson idmanın tamamında yer aldı. Gribal enfeksiyon geçiren Rosier ve Emrecan, dinlendirilen Masuaku ile tedavileri devam eden Ghezzal ve Josef antrenmanda yer almadı. İlaç tedavisiyle gribi atlatan Cenk Tosun, antrenmanda yer aldı.

Dele Alli yüzleri güldürdü

Kara Kartal’ın İngiliz yıldızı Dele Alli, ilk hazırlık maçında etkisiz futbolu ile dikkat çekmişti. İngiliz orta saha oyuncusu, dün yapılan çift kale maçta ise yıldızlaştı. Attığı pas ve gollerle dikkat çeken Alli, bu kez yüzleri güldürdü.

2 galibiyet, 1 beraberlik

Dünya Kupası arasında ilk hazırlık maçını Vodafone Park'ta İstanbulspor'la oynayan Beşiktaş; Redmond, Cenk Tosun (P), Kerem Atakan Kesgin ve Dele Alli'nin attığı gollerle 4-0 kazandı. İkinci maçında yine evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Siyah Beyazlılar, üçüncü maçında Antalya'da Charleroi'yu 2-1'le geçti. Kartal, dördüncü maçında Westerlo ile karşılaşacak.

Westerlo'da tanıdık isimler

Dün Başakşehir ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Belçika ekibi, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Westerlo'nun kadrosunda Sinan Bolat, Ravil Tagir, Muhammed Gümüşkaya ve Halil Akbunar da yer alıyor.

Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosu:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Javi Montero, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Oğuzhan Akgün, Necip Uysal, Josef de Souza, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Serkan Emrecan Terzi, Necati Bilgiç, Semih Kılıçsoy."