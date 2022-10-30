CANLI | Beşiktaş - Ümraniyespor

Spor Toto Süper Lig ’in 12’nci haftasında Beşiktaş sahasında Ümraniyespor’u konuk etti. Vodafone Park’ta saat 17.00’de başlayan karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çaldı. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor deplasmanında 2-1 kaybedilen maçın 11’inde 4 değişikliğe giderek takımını Ümraniyespor maçına çıkardı. Kalede Ersin Destanoğlu yerine Mert Günok’u tercih eden Güneş, savunmanın ortasında Montero’nun yerine sakatlığı atlatan Saiss’i, Muleka’nın yerine Gedson Fernandes'i, N’Koudou’nun yerine ise Cenk Tosun’u görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Mert Günok’a teslim eden tecrübeli teknik adam, savunma dörtlüsünü; Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss ve Masuaku’dan oluşturdu. Güneş, orta alanda Salih Uçan, Josef, Gedson ve Dele Alli’yi sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihleri ise Wout Weghorst ve Cenk Tosun oldu.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

4. dakika | Allyson'un eline çarpan top sonrası VAR incelemesi yapıldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi.

GOOOOOL | Cenk Tosun maçın 5. dakikasında penaltıdan Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

10. dakika | Gedson'un pasında Weghorst ceza sahası içinde topla buluştu. Popov'un müdahalesiyle top uzaklaştı.

17. dakika | Salih Uçan'ın pasında Weghorst ceza sahasında topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti.

GOOOOOL | 33. dakikada Cenk Tosun'un pasında Weghorst düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı. Hollandalı golcü ligde 5. golünü kaydetti.

43. dakika | Del Valle'nin ortasında Avounou kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti. Ümraniyspor net pozisyondan yararlanamadı.

44. dakika | Salih'in kullandığı köşe vuruşunda Saiss vuruşu yaptı top dışarı gitti.

GOOOOOL | 45. dakika Del Valle ceza sahası içine girdi sert vurdu ve Mert Günok'u mağlup etti. Ümraniyespor farkı bire indirdi. Skor 2-1

İLK YARI SONA ERDİ

Beşiktaş-Ümraniyespor 11'ler:

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Josef, Dele, Weghorst, Cenk Tosun

Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avoundou, Geraldo, Del Valle, Umut

MERT GÜNOK 338 GÜN SONRA İLK 11’DE

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, teknik direktör Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından Ümraniyespor karşılaşmasında ilk 11’de görev yaptı. Beşiktaş’ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, geçtiğimiz sezon Giresunspor ile iç sahada oynanan karşılaşmada çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre formasından uzak kalmıştı. Sakatlığını atlattıktan sonra da ikinci kaleci olarak görev alan Mert Günok, Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından Ümraniyespor maçına ilk 11’de başladı. Mert Günok, 338 gün sonra resmi bir karşılaşmada görev aldı.

ŞENOL GÜNEŞ’E ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Valerien Ismael’in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş, Vodafone Park’ta coşkuyla karşılandı. Beşiktaş’ın Ümraniyespor’u konuk ettiği karşılaşmanın öncesinde oyuncular ısınmaya çıkarken, Beşiktaş taraftarları teknik direktör Şenol Güneş lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu. Taraftarın çağrısının ardından soyunma odasından yeşil zemine gelen tecrübeli teknik adam, tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamladı. Siyah-beyazlı taraftarlar da Şenol Güneş’e çiçek verdi.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN 2’NCİ DALYA

Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında siyah-beyazlı ekibin başında 200’üncü kez görev yaptı.

Beşiktaş’ın Ümraniyespor’u konuk ettiği karşılaşmada Şenol Güneş dalya heyecanı yaşadı. Daha önce siyah-beyazlı ekibin başında 199 maçta görev alan Güneş, 200’üncü maçına Ümraniyespor karşısında çıktı. Öte yandan son olarak 24 Mayıs 2019’da Beşiktaş taraftarının karşısına çıkan tecrübeli teknik adam, 3.5 yıl aranın ardından Beşiktaş taraftarıyla buluştu.

CENK TOSUN İLK KEZ 11’DE

Sezon başında yeniden Beşiktaş’a dönen Cenk Tosun, bu sezon ilk kez ilk 11’de görev yaptı. Beşiktaş’ın sezon başında tekrardan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Cenk Tosun, Ümraniyespor maçına ilk 11’de başladı. Daha önce Valerien Ismael döneminde genellikle karşılaşmanın son anlarında oyuna dahil olan Cenk Tosun, Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından ilk 11’de görev yaptı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Beşiktaş’ın Ümraniyespor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı coşkuyla kutlandı. Karşılaşma öncesinde stadyum hoparlörlerinden 10. Yıl Marşı çalınırken, kapalı tribünde büyük bir Türk bayrağı açıldı.