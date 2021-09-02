CANLI | Beşiktaş - Ümraniyespor

Milli arayı boş geçirmek istemeyen Beşiktaş , hazırlık mücadeleleriyle maç kondisyonunu sağlamak istiyor. Siyah-Beyazlılar bu kapsamda, TFF 1. Lig'de lider durumda olan Ümraniyespor'la karşılaşıyor.

38. dakikada Beşiktaş, Mehmet Topal'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde 17.00'de başlayan karşılaşma A Spor ve Beşiktaş Youtube kanalından yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın daha az süre alan oyunculara 11'de şans verdi. Dün transferi açıklanan Montero 11'de sahada oldu.

Beşiktaş: Emre, Necip, Serdar, Montero, NSakala, Mehmet Topal, Oğuzhan, Can Bozdoğan, Gökhan Töre, Nkoudou, Güven

Ümraniyespor: Orkun, Emre, Yiğithan, Mustafa, Faruk Can, Mrsic, Yunus Emre M., Yunus Emre G., Tahsin, Denizhan, Kehinde



