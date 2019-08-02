(ÖZET) Beşiktaş - Udinese maç sonucu: 0-2

Beşiktaş, Eibar ve Apollon Larisas maçlarının ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'da üçüncü kez sahaya çıktı.

Siyah Beyazlılar, İtalya Serie A takımlarından, Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese ile karşılaştı ve 90 dakikadan 2-0 mağlup ayrıldı. Böylece Siyah Beyazlılar, 3. hazırlık maçından da galibiyet alamamış oldu. Kartal bu maçlarda gol de atamadı.

Maçtan dakikalar...

13' Sol kanattan Caner Erkin'in pasında ceza alanı içinde Tyler Boyd topla buluşup şutunu çekti ancak sonuç alamadı. Top kaleci Musso'da kaldı.

22' Caner'in uzaklardan şutu farklı şekilde auta gitti.

32' Gary Medel oyuna devam edemedi ve yerini Erdem Secgin'e bıraktı.

İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı başladı.

47' Lasagna Udinese'yi 1-0 öne geçiren golü attı.Atılan uzun topta Vida'nın arkasının dönük olmasını değerlendiren Lasagna, sağ ayağına güzel çekti ve ceza alanı içinden şutunu gönderip topu ağlarla buluşturdu.

53' Yine Vida'nın hatasında bu kez Pussetto kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla Karius'u avlamayı başardı. Skor Udinese lehine 2-0...

71' Udinese bir gol daha buldu ancak ofsayt bayrağı havada...

82' Rijad Bajic'in ceza alanı içinden şutu direkten döndü

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş:

Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Medel, Oğuzhan, Muhayer, Quaresma, Boyd, Burak

Udinese:

Musso, Samir, Opoku, Fofana, Jajalo, Lasagna, Pussetto, Mandragora, Becao, De Maio, Pezzella