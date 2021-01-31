Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor’u konuk ediyor. Süper Lig’de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve rakipsiz yoluna devam eden Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, çıkışını güçlü rakibi karşısında da sürdürmeye ve haftayı liderlik koltuğunda kapatmaya çalışacak. Son 5 maçtan 4 galibiyet çıkaran, Süper Kupa'yı kazanarak moral depolayan Abdullah Avcı önderliğindeki Trabzonspor ise İstanbul'da galibiyet kovalıyor.

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MAÇ BAŞLADI

Süper Kupa finalinde sakatlanan Abdulkadir Parmak, Beşiktaş maçına ilk 11'de başladı. 40. saniyede koşu esnasında sakatlığı nükseden milli oyuncu, oyuna devam edemedi ve yerini Lewis Baker'a bıraktı.

4' Maçın ilk şutu geldi. Aboubakar'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan sekti ve top kornere çıktı. Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde karambol yaşandı, Karadeniz ekibinde Edgar topu uzaklaştırdı.

6' Montero'dan sıyrılan Ekuban, top dışarı çıkmadan ortasını gönderdi, Vida tehlikeyi önledi.

8' Beşiktaş tehlikeli geldi. Orta alanda topla buluşan Josef, boş durumdaki Larin'i gördü. Kanadalı'nın sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşu Uğurcan güçlükle çeldi.

10' Baker'ın ceza sahası dışından yaptığı şutu Beşiktaş kalecisi Ersin iki hamlede kontrol etti.

12' Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan, Ekuban'la yaptığı koşu sırasında kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Rıdvan'ın yerine N'Sakala girdi.

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Beşiktaş - Trabzonspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Vodafone Park’ta oynanan mücadele saat 19.00’da başladı. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.