CANLI | Beşiktaş - Sivasspor canlı takip (BJK - Sivas canlı yayın)

Süper Lig'de son haftaların formda takımı Beşiktaş, 15. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile üç puan mücadelesi verecek. Annesinin vefatı nedeniyle ülkesine giden Aboubakar ve sakatlığı bulunan Josef de Souza gibi iki önemli eksikle sahaya çıkan Beşiktaş rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmük istiyor. Siyah-beyazlı takım, üst üste 3. galibiyetini alıp 2. sıraya çıkarak lider Galatasaray ile farkı 1’e indirmek amacında. Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından çıkardığı 6 puanla ateş hattından kurtuluan Yiğidolar, çıkışını Vodafone Park'ta da sürdürmenin peşinde.

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Beşiktaş - Sivasspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Ghezzal, Atiba, Mensah, N'Koudou, Güven Yalçın

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.

Mensah ve Vida sınırda

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, sarı kart sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa 16. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 28 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı. Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu. Demir Grup Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.

Evinde son 4 maçı kazandı

Evindeki lig maçlarına kötü başlayan Beşiktaş, son 4 karşılaşmayı kazanmayı bildi. Kendi sahasındaki ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım; Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.