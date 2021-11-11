CANLI | Beşiktaş - Shkupi

Beşiktaş milli arayı boş geçmiyor... Süper Lig ’e verilen milli arada Beşiktaş, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Bu karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha az forma şansı bulan oyunculara şans verdi.

Beşiktaş - Shkupi 11'ler...

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Montero, Umut, Mehmet Topal, Oğuzhan, Teixeira, Can, Nkoudou, Güven

Shkupi: Naumovski, Senghor, Rwatubyaye, Brdarovski, Zuka, Cheshmedjiev, Natrang, Alvarez, Hamidi, Trapanovski, Adetunji

Beşiktaş - Shkupi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş ile Shkupi arasında saat 14:00'te Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş henüz puan toplayamadı. Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de 12. hafta maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün’e seyirci alınacağını ve biletlerin 30 TL’den satılacağını duyurdu.