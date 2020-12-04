CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa

Vodafone Park Stadyumu'nda saat 19:30'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. İki takımın aralarında yaptıkları son 20 karşılaşmanın 11'ini Beşiktaş, 5'ini Kasımpaşa kazanırken, 4 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanmayı başardı. Kasımpaşa, deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanabildi. Ev sahibi Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ile cezalı olan Cyle Larin ve sakat olan Adem Ljajic, Gökhan Töre, Josef De Souza bu karşılaşmada kadroda yer almıyor. Konuk Kasımpaşa cephesinde ise Gerard Gohou, Aytaç Kara, Ahmet Oğuz, Anıl Koç, Oussama Haddadi, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı ile sakat olan Çağtay Kurukalıp ve Julian Jeanvier zorlu Beşiktaş deplasmanında kadroda yer almıyor.

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İki takımın ilk 11'leri:

Beşiktaş:

Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Ndkoudou, Aboubakar.

Kasımpaşa:

Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka,Tirpan, Carius, Hajradinovic, Yusuf, Koomson, Hodzic, Koita.



