(CANLI) Beşiktaş - Erzurumspor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş ile BŞB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Henüz 40. saniyede Oltan Karakullukçu'nun attığı golle geriye düşen Beşiktaş, 33'te Abdoulay Diaby ile eşitliği yakaladı.Bu maçın canlı anlatımı ve önemli detayları fanatik.com.tr'de...

22 Ocak 2020, Çarşamba 20:15 Son Güncelleme:
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(CANLI) Beşiktaş - Erzurumspor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş ile BŞB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Serkan Tokat düdük çalıyor.

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Beşiktaş - Erzurumspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Elneny, , Ljajic, Nkoudou, Umut

Erzurumspor: Kayacan, Mehmet Murat, Osman, Hasan Hatioğlu, Mücahit, Batuhan, Mahamadou Ba, İbrahim, Hasan Ayaroğlu, Rashad Muhammed, Oltan

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