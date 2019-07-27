(CANLI) Beşiktaş -Eibar

Hafta içi yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Beşiktaş, kapmtaki ilk hazırlık maçında İspanyol ekibi Eibar ile karşılaşıyor.

Kaiserwinkl Stadı'nda oynanan maçı SmartSpor canlı yayınlıyor.

Maçtan dakikalar..

İlk 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

36' Eibar, Kike Garcia'nın attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

42' Maçtaki şiddetli yağmur iki takım oyuncularının futbol oynamasını zorlaştırıyor.

İlk yarı 1-0'lık Eibar üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Beşiktaş'ın Eibar maçı 11'i:

Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Tyler Boyd, Quaresma ve Güven Yalçın

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Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kaptanlar değişti. Siyah-beyazlı takımın birinci kaptan Burak Yılmaz olurken, Atiba ve Gökhan Gönül de diğer kaptanlar oldu.

Siyah-beyazlı kulüp, takımdaki kaptanları belirledi. Kulüpten yapılan açıklamada kaptan Burak Yılmaz olurken, diğer kaptanlar ise Atiba Hutchinson ve Gökhan Gönül olarak belirlendi. Beşiktaş, Avusturya kampında bugün İspanyol ekibi Eibar ile oynayacağı hazırlık maçında kaptan olarak ise Gökhan Gönül'ün çıkacağı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımın kaptanları arasında Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal bulunuyordu.