CANLI - Beşiktaş başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübü'nden dün seçim programıyla ilgili olarak bilgilendirme mesajı yayınlandı. Bildiride, “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, saat 10.30’da Akatlar Mahallesi Yıldırım Oğuz Göker Caddesi Gelincik Sokak No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacaktır.

Program; Açılış, toplantı başkanlık divanı seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, başkan adaylarının programlarının takdimi, başkan ve yönetim kurulu seçimi, kapanış şeklinde olacak. Oy verme işlemi saat 10.30’da başlayacak, 17.00’de sona erecek.

Beşiktaş başkanlık seçimini canlı aktarıyoruz

Beşiktaş’ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları erken saatte Akatlar’a gelerek, genel kurulda oy kullanacak olan üyeleri kapıda karşıladı.

Beşiktaş’ta bugün yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde oy kullanacak üyeler Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ne geldi. Erke saatte kongre alanına gelen başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay da, kurmaylarıyla birlikte üyeleri kapıda karşıladı. 3 başkan adayı, birbirlerine başarı diledikten sonra, genel kurula gelen üyelere ‘hoş geldiniz’ dedi ve kongrenin başlamasını bekledi.

Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman'ın saat 15'de oy vermek için Akatlar Spor Kompleksi’ne gelmesi bekleniyor.

11:15 | Kongrede oy verme işlemi başladı.

12:00 | şu anda oy veren seçmen sayısı 2768 olarak açıklandı.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşlılar özgürdür!

Kongre'de ilk olarak başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi konuştu. Çebi'nin açıklamaları şöyle;

Beni tanıdığınızı düşünüyorum. 7 yıl önce sıkıntılar vardı, elimi taşın altına koydum.Şimdi aynı hislerle tekrar göreve talibim. Bu sefer başkan adayı olarak geliyorum. Ben 7 sene önce niye geldiysem bugün de o sebeple geldim. 7 yıl içinde neden burada durduysam bu sebep. Hizmet aşkıyla bugün Beşiktaş için yol ayrımıdır. Mümkünse olabildiği kadar katılım istedim. Ben katılımcı Beşiktaş, paylaşımcı bir Beşiktaş'ı istiyorum. Beşiktaş'ın genel kurulu üzerinde söylenen bazı şeylerin doğru olduğuna inanmıyorum. Bunlar bindirilmiş kıtalardır. Beşiktaşlılar özgürdür, özgür iradesiyle oy kullanır. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar yoktur. Kimsenin oyunu lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. Bugün birlik beraberliğimizi burada herkese gösterelim. Tek istediğim bu. Beşiktaş'a yakışır genel kurul istiyorum.

Tekinoktay: “Metin-Ali-Feyyaz’lı döneme dönmeyi vadediyoruz”

Ahmet Nur Çebi gibi salona gelen üyelere teşekkür eden başkan adayı Hürser Tekinoktay da, “4 ay önce seçim vardı. O gün Fikret Orman’la yarışıyorduk, bugün 2 aday daha var. Beşiktaş’a yakışan bir kongre olsun. Burada bulunan bütün Beşiktaşlılara 4 ay sonra yeniden geldikleri için teşekkür ediyorum. 19 yıl sonra değişime inanan arkadaşlara, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Saygı duyulan Beşiktaş’ı yeniden hayata geçirmek için aday oldum. Metin-Ali-Feyyaz’lı dönemi tekrar yaşatmak istiyoruz, özkaynak düzenimize dönmek istiyoruz, bu nedenle adayız. Son 7 yılda kulüp olarak 1 milyar TL kazanıldı. Ancak önümüzdeki 30 yıllık gelirlerimizin temlik edildiği bir durum var. Bu da sistemin çöktüğünü gösteriyor. Bankaların kapısından çıkıp, üretim ekonomisine dönmek için buradayız. Bankalardan aldığı borçlarla yürüyen bir Beşiktaş değil, özsermayesiyle ayakta duran bir Beşiktaş vadediyoruz. Futbol takımının bütçesini iş adamlarına değil, futbolun duayenlerine emanet etmek istiyoruz. Kulübü halka açarak 100 bin üyeye sahip olmayı vadediyoruz. Hepinizin desteğini mavi pusulada bekliyorum. Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır” diye konuştu.

Adalı: “Kazanan Beşiktaş olsun”

Son olarak kürsüye gelen Serdal Adalı ise şunları söyledi:

“Bugün burada sizlerin tercihleriyle Beşiktaş için bembeyaz bir sayfa açacağız. Bu dönem, Beşiktaş için hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş’ın desteğe, birliğe çok ihtiyacı olan bu dönemde sorumluluk alan herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş için en doğru kararın çıkacağına inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olsun.”

Adalı’nın konuşmasının ardından kongre divan başkanlığı, üyelere oy kullanımı için gerekli bilgileri verdi ve oy kullanma işlemi başladı.

14 bin 950 üye var

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde adaylardan Ahmet Nur Çebi krem, Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında 14 bin 950 üyeden 10 bininin oy kullanması bekleniyor.