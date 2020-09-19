(CANLI) Beşiktaş - Antalyaspor

Süper Lig 2020-2021 sezonu ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybetti. Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son dokuz iç saha maçında gol atmayı başardı. Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Fredy'nin doğrudan katkısı oldu. Ev sahibi Beşiktaş'ta sakat olan Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou bu karşılaşmada kadroda yer almıyor. Konuk Antalyaspor cephesinde ise Nazım Sangare ile sakat olan Serdar Gürler ve Jean-Armel Drole zorlu Beşiktaş deplasmanında kadroda yer almıyor.

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İki takımın ilk 11'leri:

Beşiktaş:

Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Atiba, Mensah, Boyd, Hasic, Larin

Antalyaspor:

Boffin, Eren, Doğukan, Nuri, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Bünyamin, Hakan, Veysel



