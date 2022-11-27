CANLI | Belçika - Fas

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında bugün Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor. Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

5. dakikada sol kanatta topla buluşan Eden Hazard'ın yerden ceza sahasına gönderdiği derinlemesine topa Batshuayi hareketlendi. Batshuayi'nin dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci son anda topu kornere gönderdi.

20. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hazard'ın şutunda top kaleci Munir'de kaldı.

28. dakikada Fas'ta Boufal ceza sahasının sol çaprazında topla buluştu. Boufal'ın arka direğe doğru gönderdiği topu Ziyech kafayla kale alanına indirdi. Amallah'ın şutunda top üstten auta gitti.

45+1. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Hakim Ziyech topun başına geçti. Yıldız oyuncunun sert şutunda top filelere gitti. VAR tarafından uyarılan Hakem Cesar Ramos pozisyonu izledikten sonra ofsayt gereçkesiyle golü iptal etti.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

52. dakikada Belçika'da sağ kanatta topla buluşan Hazard, rakiplerinden sıyrılarak çaprazdan ceza sahasına girdi. Hazard'ın sert şutunda kaleci Munir son anda topu kornere çeldi.

60. dakikada Belçika'da Galatasaray forması giyen Mertens ile Tielemans oyuna girdi. Eden Hazard ve Onana oyundan çıktı.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mertens'in rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Munir son anda gole izin vermedi.

Belçika - Fas maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Al Thumama Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadele TRT1'den canlı ekranlara geliyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. Mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetiyor.

Belçika - Fas 11'ler

Belçika: Courtois, Meunier, Vertonghen, Alderweireld, Castagne, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi.

Fas: Munir, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Boufal, En-Nesyri, Ziyech.

Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.

İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.

DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Japonya - Kosta Rika: 0-1

16.00 Belçika - Fas / TRT 1

19.00 Hırvatistan - Kanada / TRT 1

22.00 İspanya - Almanya / TRT 1



