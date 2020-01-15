(CANLI) BB Erzurumspor - Beşiktaş (BJK Erzurum canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında BŞB Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Koray Gençerler düdük çalıyor.

Erzurum’daki mücadelenin yardımcı hakemleri Volkan Ahmet Narin ve Mehmet Kısal olurken dördüncü hakem görevini Muhammet Ali Metoğlu üstlendi. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Mert Güzenge ve İbrahim Çağlar Uyarcan olarak belirlendi.

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İki takımın maç kadroları:

BB Erzurumspor:

Kayacan Erdoğan - Merthan Açıl - Osman Çelik - Mahamadou Ba - Hasan Ayaroğlu - İbrahim Akdağ - Yusuf Emre Gültekin - Batuhan Artarslan - Jugurtha Hamroun - Oltan Karakullukçu - Rashad Muhammed

Yedekler:

Batuhan Ünsal - Aykut Demir - Mücahit Albayrak - Serdar Yıldırım - Hamza Budak - Emrah Başsan - Mickael Pote

Beşiktaş:

Loris Karius - Caner Erkin - Victor Ruiz - Pedro Rebocho - Domagoj Vida - Mohamed Elneny - Abdoulay Diaby - Necip Uysal - Oğuzhan Özyakup - Georges-Kevin N'Koudou - Umut Nayir

Yedekler:

Utku Yuvakuran - Enzo Roco - Rıdvan Yılmaz - Kartal Kayra Yılmaz - İlkay İşler - Tyler Boyd - Güven Yalçın