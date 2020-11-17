CANLI | Baskonia - Fenerbahçe Beko

Euroleague'de 9. hafta heyecanı Baskonia Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele başladı.

Maça mükemmel başladık.

6.45 kala 9-0 öndeyiz!

5.45 kala 11-4 üstünlüğümüz bulunuyor.

Skor 11-7 oldu. Mola aldık.

4.05 kala 14-10 üstünlüğümüz var.

Lorenzo Brown'dan çok kritik bir top çalma, 16-10 öndeyiz.

Vildoza'dan zor üçlük; Baskonia farkı 3'e indirdi.

Vesely smacı vuruyor! 19-13 öndeyiz.

Vildoza yine 3'lük attı; farkı 3'e indirdiler.

İLK PERİYOT SONUCU

BASKONIA 20-21 FENERBAHÇE BEKO

8.55 kala 23-20 öndeyiz.

7.40 kala skor 23-23...

Savunmada çok hata yapıyoruz.

Baskonia 26-23 öne geçti.

Baskonia 3'lüklerde 11'de 5 oldu. 29-25 öndeler...

3.15 kala 37-30 Baskonia üstünlüğü bulunuyor.

Farkı 4'e indirdik: 37-33...

2.15 kala 39-33 Baskonia önde...

Baskonia'dan 3'lük yağmuru: 42-33

İLK YARI SONUCU

BASKONIA 45-36 FENERBAHÇE BEKO

Skor dağılımımız: Vesely 9, Brown 8, Pierre 6, A.Muhammed 4, Eddie 3, Barthel 2, Ahmet 2, Kenan 2

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta maçında TD Systems Baskonia’ya konuk oluyor. 17 Kasım Salı günü (yarın) TSİ 22.30’da Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Luigi Lamonica (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa), Gytis Vilius (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas ve Jan Vesely bu sezon oynanan tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı.



