(CANLI) Basel - Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma şansı kalmayan Trabzonspor, Basel deplasmanında prestij maçına çıkıyor. Trabzonspor'da as oyuncular Sörloth, Nwakaeme, Sturridge, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet, Obi Mikel ve Novak Basel maçının kadrosunda yer almazken, Ünal Karaman sahaya ligde fazla forma şansı bulamayan ve genç oyunculardan kurulu bir kadro sürdü. Mücadelenin detaylarını fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz...
UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel karşısında puan arayacak. Grupta 1 puanı bulunan temsilcimizin gruptan çıkma şansı kalmazken, Bordo Mavililer hem ekonomik kazanç elde etmek hem de ülke puanına katkıda bulunmak için sahada...
Mücadelenin detayları fanatik.com.tr'de...
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
BASEL: Omlin - Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral
TRABZONSPOR: Erce - Hosseini, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Abdulkadir, Doğan, Onazi, Avdijaj, Ekuban