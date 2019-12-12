(CANLI) Basel - Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel karşısında puan arayacak. Grupta 1 puanı bulunan temsilcimizin gruptan çıkma şansı kalmazken, Bordo Mavililer hem ekonomik kazanç elde etmek hem de ülke puanına katkıda bulunmak için sahada...

Mücadelenin detayları fanatik.com.tr'de...

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

BASEL: Omlin - Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral

TRABZONSPOR: Erce - Hosseini, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Abdulkadir, Doğan, Onazi, Avdijaj, Ekuban



