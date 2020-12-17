MENÜ

CANLI | Başakşehir - Turgutluspor

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Başakşehir bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Turgutluspor ise sürpriz peşinde. Başakşehir - Turgutluspor maçının detayları fanatik.com.tr'de...

17 Aralık 2020, Perşembe 18:43 Son Güncelleme:
- A +
CANLI | Başakşehir - Turgutluspor

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak. Turgutluspor'u konuk edecek Başakşehir rakibini yenerek üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor.

İlk 11'ler belli oldu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed Emin, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba Ba

Turgutluspor: Can, Sinan, Emre, Mehmet, Ferhat, Mert, Muhammed, Emre Nasuh, Samed, Muhammet Haşim, Muhammet Beşir


BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN HEMEN TIKLA


Kupanın 3. turunda Sarıyer'i deplasmanda 4-2 yenen Turgutluspor, 4. turda ise Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-1 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. turda karşılaşmayı kazanan ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal süre ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip, penaltı atışları sonucunda belli olacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...