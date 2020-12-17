CANLI | Başakşehir - Turgutluspor
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Başakşehir bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Turgutluspor ise sürpriz peşinde. Başakşehir - Turgutluspor maçının detayları fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak. Turgutluspor'u konuk edecek Başakşehir rakibini yenerek üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor.
İlk 11'ler belli oldu
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed Emin, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba Ba
Turgutluspor: Can, Sinan, Emre, Mehmet, Ferhat, Mert, Muhammed, Emre Nasuh, Samed, Muhammet Haşim, Muhammet Beşir
BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN HEMEN TIKLA
Kupanın 3. turunda Sarıyer'i deplasmanda 4-2 yenen Turgutluspor, 4. turda ise Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a deplasmanda 2-1 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. turda karşılaşmayı kazanan ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal süre ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip, penaltı atışları sonucunda belli olacak.