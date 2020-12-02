CANLI | Başakşehir - Leipzig

Şampiyonar Ligi'nde H Grubu'nda yer alan temsilcimiz Başakşehir, 5. hafta maçında Alman temsilcisi Leipzig ile kozlarını paylaşıyor. Leipzig ve PSG maçlarında göze hoş gelen bir futbol oynamasına ve bol pozisyon bulmasına rağmen skora gidemeyen Başakşehir, iki maçtan da 2-0 mağlup ayrılmıştı. Manchester United galibiyetiyle moral depolayan temsilcimiz, 4. maçta ise İngiliz devine 4-1 kaybederek ağır bir yara almıştı. Grupta 5. maçlar öncesinde Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, PSG ve Leipzig 6'şar puana sahip. Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG CANLI ANLATIM

Maçta ilk düdük çaldı.

Leipzig maça etkili başladı. 3. dakikada Mukiele, sağdan ceza sahası ilerledi. Penaltı noktası üzerinde müsait pozisyonda olan Forberg şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.

Dakika 4'te Alman ekibi sol köşeden Forsberg ile korneri kullandı, ceza sahası içerisinde bulunan Mukiele savunmanın arasından kafa vuruşunu yaptı, kaleci Mert Günok son anda kornere çeldi.

Başakşehir 15. dakikada tehlikeli geldi. Leipzig savunması topu kaptırdı. Visca, İrfan Can'a pasını attı. Milli futbolcu ceza sahasına girer girmez şutunu attı ancak top üstten auta çıktı.

19.dakikada Leipzig, Forsberg ile tehlikeli geldi. Savunma arkasına sarkan İsveçli uzun top sonrası tehlike yarattı. Topla birlikte ceza sahasına giren 10 numaraya son anda Başakşehir'de Mbombo müdahale attı ve topu kornere gönderdi.

GOL | Karşılaşmanın 26. dakikasında Sabitzer ceza sahası dışından şutunu attı. İçeride bulunan Poulsen'e çarpan top ardından Martin Skrtel'e ve sonrasında yine Poulsen'e çarptı ve kontrpiyede kalan Mert Günok'un yanından top ağlarla buluştu: 0-1.

Dakika 37'de Başakşehir gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası içerisinde bulunan Demba Ba'ya Rafael pasının gönderdi. Müsait pozisyonda olan Demba Ba topu düzeltti, şutunu attı ancak Leipzig kalecisi Gulasci parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

GOL | Leipzig, temsilcimiz Başakşehir karşısında durumu 2-0'a getirdi. Forsberg verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Ceza sahanın sağ tarafında müsait pozisyonda olan Mukiele'ye pasını attı. Fransız futbolcu gelişine şutunu attı ve durumu 2-0'a getirdi.

İRFAN CAN SAHNEYE ÇIKTI

GOL | 45+3'te temsilcimiz Başakşehir farkı bire indirdi. Sağ kanattan Visca köşe vuruşunu ceza sahası dışında bulunan İrfan Can Kahveci'ye yerden kullandı. İrfan, gelişine şutunu attı ve Başakşehir durumu 2-1'e getirdi.

Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

Maçta ikinci yarı başladı.

51.dakikada Başakşehir etkili geldi. Sağ taraftan İrfan Can korneri kullandı ve pasını yerden Deniz Türüç'e gönderdi. Deniz topu düzeltti, ceza sahasına gönderdi. Epureanu kafasını vurdu ancak top yandan auta çıktı.

Bu dakikalar Başakşehir'in etkili geldiği dakikalar oldu.ç 55. dakikada temsilcimiz tehlikeli geldi. Sol kanattan Chadli topla birlikte ceza sahası içerisine girip sıfıra doğru hareketlendi ve kaleye paralel pasını gönderdi. Kalecinin yanından geçen topa arka direkte bulunan Visca şutunu çekti ancak Boşnak futbolcu topa istediği gibi vuramadı, top üstten auta çıktı.

Leipzig, 61. dakikada Başakşehir kalesinde tehlike yarattı. Sağ kanattan Mukiele yerden ön direğe pasını gönderdi. Orada bulunan gecenin yıldızlarından Forsberg, şutunu attı, top direği yalayarak dışarı çıktı.

64'te Başakşehir, Edin Visca'nın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ancak kalkan bayrak sonrasında ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

GOL | Leipzig, 66. dakikada Dani Olmo'nun golüyle durumu 3-1'e getirdi. Angelino'nun ara pası sonrası topla buluşan Olmo, Ponck'tan sıyrıldıktan sonra şutunu attı ve topu filelerle buluşturdu.

GOL | Başakşehir, 72. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle farkı yeniden 1'e indirdi: 3-2. Milli futbolcu ceza sahası dışından şutunu attı ve topu filelere gönderdi.

Leipzig, 79. dakikada tehlikeli geldi. Sol köşede Paulsen topu Sörloth'a çevirmek istedi ancak top Deniz Türüç'ün ayağına çarparak kaleye doğru yöneldi. Mert'in üstünden aşan meşin yuvarlak direkten geri geldi. Başakşehir savunması topu uzaklaştırdı.

GOL | İrfan Can Kahveci, 85. dakikada frikikten attığı golle durumu 3-3'e getirdi. Haydi Başakşehir!

Başakşehir - Leipzig 11'ler:

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli-Mbombo, Berkay, Visca, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Demba Ba

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen.

Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 2 Aralık Çarşamba günü oynanan ve saat 20.55'te başlayan maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande yönetiyor. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.