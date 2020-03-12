(CANLI) Başakşehir - Kopenhag

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 32 tur maçlarında Sporting Lizbon'u eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 tur maçlarında mücadele eden Kopenhag, Celtic'i eleyerek bir üst tura çıkmayı başardı.

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