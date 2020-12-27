CANLI | Başakşehir - Kasımpaşa

Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde 3 puan için sahaya çıktılar. İki takım da kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım; Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. Başakşehir; 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlikle 15 puan topladı. Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puana sahip.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA CANLI TAKİP

Maç başladı.

GOL | 27. dakikada Başakşehir, Kasımpaşa'yı eksik yakaladı. Aleksic'in sol kanada açtığı topta Visca, topu sürüp ceza sahasına çevirirken Chadli, biraz arkasına doğru gelen topu boş kaleye yolladı: 1-0.

GOL | 36. dakikada Hajradinovic'in savunma arkasına attığı topta Kasımpaşa'da Anıl Koç, kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Yanında iki arkadaşı bulunan Anıl'ın pasında Yusuf Erdoğan, boş kaleye topu gönderdi: 1-1.

KIRMIZI KART | 43. dakikada Kasımpaşa'da Aytaç Kara, Mahmut Tekdemir'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Aytaç ilk sarı kartını 15. dakikada Gulbrandsen'e yaptığı faul sonucunda görmüştü.

45+6. dakikada Giuliano'nun ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol edip rövaşatasını yapan Aleksic'in şutu direkten dönerken sonrasında Visca'nın çaprazda yakın mesafeden gelişine çektiği şut, dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Başakşehir - Kasımpaşa ilk 11'ler

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Anıl Koç, Armin Hodzic

İrfan Can Kahveci cezalı

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Rafael, PFDK'nin ceza iptali kararı ile Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alabilecek.

Sakatlığı geçen Mert Günok'un da bu mücadelede kaledeki yerini alması bekleniyor.

İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu ise görev alamayacak. Öte yandan, Junior Caiçara'nın da sakatlığı sürüyor.

Martin Skrtel ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 16. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da 5 eksik var!

Ligde oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 18 puanla 13. sırada yer alıyor. Son 2 maçında puan elde edemeyen ve kalesinde 6 gol gören lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir deplasmanında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.

Kasımpaşa'da 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak. Fode Koita, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier, Ramazan Köse ve Gilbert Koomson, müsabakada forma giyemeyecek.