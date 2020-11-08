CANLI | Başakşehir - Gençlerbirliği

Süper Lig'de üst üste son 3 maçını kazanan, Şampiyonlar Ligi’nde de son olarak İngiliz devi Manchester United karşısında tarihi bir galibiyet elde eden Başakşehir, Avrupa dönüşünde Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Bir hayli moralli olan Okan Buruk’un ekibi, Gençlerbirliği karşısında da kazanarak yeniden zirve hesapları yapmanın peşinde. Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Gol, 28. saniyede geldi

GOL | Maçın ilk atağında Gençlerbirliği, sağ kanattan çok iyi paslaşarak geldi. Mattias Johansson'un Murat Yıldırım'a verdiği pasta o da soldaki Sefa Yılmaz'ı gördü. Sefa'nın 28. saniyede yaptığı vuruş, ağlarla buluştu: 0-1.

6. dakikada Gençlerbirliği'nde Mattias Johansson, savunma arkasına sarktı. Bolingoli'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalan Johansson, penaltı beklese de VAR incelemesiyle birlikte korner kararı çıktı.

14. dakikada Gençlerbirliği'nde Mattias Johansson yine Başakşehir savunmasının arkasına sarktı. İsveçli oyuncunun ortaya çevirdiği topta Ponck, tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ortasına ön direkte Aleksic vurdu ve top yandan dışarı gitti.

18. dakikada Başakşehir'de Berkay Özcan'ın sağa açtığı topta Visca ortasını yaptı ve ceza sahası içinde Demba Ba'nın kafa vuruşu etkisiz şekilde yandan dışarı gitti.

Murat Yıldırım direğe takıldı!

19. dakikada Gençlerbirliği'nde Burak Yıldırım, ceza sahası içi sağ çaprazda Başakşehirli iki rakibinden kendini kurtarıp kaleyi yokladı ve sert şut direkten döndü.

Başakşehir için büyük fırsat!

23. dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada Diego'nun uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içinde Aleksic'in önünde kaldı. Aleksic'in sert şutu direğe de çarparak auta gitti.

27. dakikada Bolingoli'nin sol kanattan içeri çevirdiği topta ceza sahası dışından Demba Ba'nın yaptığı vuruş, Diego'ya çarparak kornere gitti.

28. dakikada sol kanattan gelen Başakşehir'de Visca'nın savunma arkasına Demba Ba'ya attığı topta Toure son anda araya girmeyi başardı ve topu kornere yolladı.

Candeias, Mert'i geçemedi

34. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Candeias, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Candeias'ın vuruşunu Mert Günok kurtarmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Gençlerbirliği üstünlüğü ile sona erdi.

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Başakşehir - Gençlerbirliği ilk 11'ler

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Epureanu, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Murat Yıldırım, Motta, Berat, Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite

Manchester United Bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.

Ligde son 3 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Salih Dursun, bu maçta forma giyemiyor.



