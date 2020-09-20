(CANLI) Başakşehir - Galatasaray

Bir tarafta geçen sezonun şampiyonu Medipal Başakşehir... Diğer tarafta Fatih Terim ile sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray. Okan Buruk yönetiminde Hatayspor'a deplasmanda yenilerek kötü başlayan Başakşehir, Galatasaray karşısında galibiyet arıyor. Hem Süper Lig'e hem de Avrupa kupalarına galibiyetle başlayan Galatasaray ise yakaladığı bu çıkışı Başakşehir karşısında sürdürmek istiyor. Sarı-Kırmızılı takımda yeni transfer Etebo kadroya dahil edildi.

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Maç başladı.

6' Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Medipol Başakşehir savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

7' Başakşehir - Galatasaray maçında hakem ile VAR odası arasındaki iletişimde bir problem olduğu işaret edildi.

8' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Taylan Antalyalı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

12' VAR hakemi Ali Palabıyık, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon için hakemi izlemeye davet etti.

Galatasaray penaltı penaltı kazandı.

14' Galatasaray Radamel Falcao'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Penaltının oluşumu:

Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta, hava topunda Luyindama'nın kafasında meşin yuvarlak Demba Ba'nın eline çarptı. Demba Ba'nın eli tam anlamıyla kapalı değildi ancak top yakın mesafeden gelmişti.

Hakem Atilla Karaoğlan önce oyunu devam ettirdi ancak VAR çağrısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararını verdi.

İki takımın ilk 11'leri:

Başakşehir:

Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

Galatasaray:

Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Feghouli,



