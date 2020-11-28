CANLI | Başakşehir - Denizlispor

Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında evinde Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a kaybeden Başakşehir, Denizlispor karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik direktör Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor 5 puanla 20.sırada. Başakşehir'in ise 10. hafta öncesinde 13 puanı bulunuyordu.

Maç başladı.

GOL | 11. dakikada Başakşehir, Gulbrandsen ile öne geçti. Orta sahada topla buluşan Nacer Chadli, savunma arkasına pasını atarken karşı karşıya kalan Gulbrandsen golünü atmayı başardı: 1-0.

13. dakikada ceza sahası içinde bomboş pozisyonda topla buluşan Gulbrandsen, Nacer Chadli'ye çevirdi. Chadli'nin vuruşu, Pantilimon'da kaldı.

19. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde Rodallega'nın şutu savunmaya çarparken havalanan topta Bakalorz'un kafa vuruşu, auta gitti.

19. dakikada Denizlispor'da Sagal, sağ kanattan topu içeri çevirirken Rodallega'nın şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

GOL | 21. dakikada bu kez Visca'nın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Gulbrandsen, bir kez daha kaleciyle karşı karşıya hata yapmayarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Gulbrandsen, son 3 haftadaki 5. golünü attı.

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Başakşehir - Denizlispor maçının ilk 11'leri

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut, Gulbrandsen, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Lopes, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega