CANLI | Başakşehir - Antwerp

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne 2.Eleme Turu’ndan başlayan Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Netanya’yı eleyerek,3. eleme turunda İzlanda temsilcisi Breidablik ile eşleşti. Turuncu-Lacivertliler, rakibini iki maçta da mağlup ederek adını Play-Offlar’a yazdırdı. Başakşehir, Play- Off turunda Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Belçika takımı Antwerp ile mücadele ediyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Başakşehir - Antwerp mücadelesi Jerome Brisard'ın düdüğüyle başladı.

14. dakika | Başakşehir'de Munir ceza sahası dışından şansını denedi. Şutu kaleci Butez'de kaldı.

18. dakika | Başakşehir penaltı bekliyor. Şener Özbayraklı ceza sahası içinde yerde kaldı. Fransız hakem oralı olmadı.

22. dakika | Antwerp gole yaklaştı. Frey ceza sahası dışından çok sert vurdu. Volkan Babacan gole izin vermiyor.

33. dakika | Bir kez daha Frey sahneye çıktı. Ceza sahasına girerken şutunu gönderdi. Ancak etkisiz şutu Volkan Babacan kontrol etmekte güçlük çekmedi.

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Başakşehir - Antwerp 11'ler

Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Chouiar, Okaka

Antwerp : Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Gerkens, Nainggolan, Yussuf, Almeida, Ekkelenkamp, Frey

Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir-Antwerp mücadelesi canlı yayınla TRT1 ekranlarında. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan zorlu müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetiyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Mesut Özil yedeklerde

Turuncu- Lacivertliler’de takımın flaş transferi Mesut Özil’in adı UEFA listesine eklendi. Yıldız futbolcu karşılaşmada yedekler arasında yer alıyor.