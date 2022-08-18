CANLI | Başakşehir - Antwerp
Netanya ve Breidablik’i safdışı bırakan Başakşehir, Play-Off’ta gruplara kalma mücadelesi veriyor. Temsilcimiz ilk maçta Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir rakibini farklı yenerek ikinci maç öncesi büyük avantaj sağlamak istiyor. İki takım arasında mücadele başladı...
UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne 2.Eleme Turu’ndan başlayan Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Netanya’yı eleyerek,3. eleme turunda İzlanda temsilcisi Breidablik ile eşleşti. Turuncu-Lacivertliler, rakibini iki maçta da mağlup ederek adını Play-Offlar’a yazdırdı. Başakşehir, Play- Off turunda Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Belçika takımı Antwerp ile mücadele ediyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
Başakşehir - Antwerp mücadelesi Jerome Brisard'ın düdüğüyle başladı.
14. dakika | Başakşehir'de Munir ceza sahası dışından şansını denedi. Şutu kaleci Butez'de kaldı.
18. dakika | Başakşehir penaltı bekliyor. Şener Özbayraklı ceza sahası içinde yerde kaldı. Fransız hakem oralı olmadı.
22. dakika | Antwerp gole yaklaştı. Frey ceza sahası dışından çok sert vurdu. Volkan Babacan gole izin vermiyor.
33. dakika | Bir kez daha Frey sahneye çıktı. Ceza sahasına girerken şutunu gönderdi. Ancak etkisiz şutu Volkan Babacan kontrol etmekte güçlük çekmedi.
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Başakşehir - Antwerp 11'ler
Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Chouiar, Okaka
Antwerp : Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Gerkens, Nainggolan, Yussuf, Almeida, Ekkelenkamp, Frey
Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir-Antwerp mücadelesi canlı yayınla TRT1 ekranlarında. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan zorlu müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetiyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Mesut Özil yedeklerde
Turuncu- Lacivertliler’de takımın flaş transferi Mesut Özil’in adı UEFA listesine eklendi. Yıldız futbolcu karşılaşmada yedekler arasında yer alıyor.