(CANLI) Başakşehir - Ankaragücü

Erzurumspor galibiyetiyle moral depolayan Başakşehir, Süper Lig'in 39. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. 3 maçtır kaybetmeyen ve haftaya 40 puanla 15. sırada giren Başakşehir, Ankaragücü engelini aşıp nefes almak istiyor. 4 maçtır kazanamayan ve 38 puanla 16. basamakta bulunan Başkent ekibi ise İstanbul'da kazanıp son 3 haftaya umutlu girmeyi amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI

Maçtan dakikalar

Penaltı iptal edildi

Karşılaşmanın 8. dakikasında sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında ceza alanına çevrilen topa Kitsiou sert vurdu top Bolingoli'nin elinden döndü. Hakem beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın devreye girmesiyle pozisyonu tekrar izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltıyı iptal etti.

Paintsil gol perdesini açtı

GOL | Maçta dakikalar 15'i gösterdiğinde Ankaragücü Paintsil'in golü ile skoru 1-0'a getirdi ve zorlu deplasmanda öne geçti. Sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında Pinto'nun ceza alanına çevirdiği topa Alper vurdu direkten dönen top Paintsil'in önünde kaldı. Onun şutunda top ağlara gitti.

Alper Potuk direğe takıldı

Mücadelenin 21. dakikasında Ankaragücü farkı 2'ye çıkarma şansından yararlanamadı. Ankaragücü yine hızlı geldi Panitsil'in pasında ceza yayında topla buluşan Alper kaleyi düşündü Volkan'ın dokunduğu top direkten kornere gitti.

Maçta dakikalar 25'i gösterdiğinde bu kez tehlikeli gelen Başakşehir cephesi oldu. Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Ömer'in ceza alanına ortasına sağ çaprazda Chadli vurdu top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Ankaragücü soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın 51. dakikasında ev sahibi Başakşehir sol kanattan gelmek istedi Bolingoli çizgiye indi ancak topun kontrolünü sağlayamayınca pozisyon autla sonuçlandı.

Maçın 11'leri

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Mahmut, Duarte, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Aleksic, Chadli.

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Endri, Saba, Alper, Pinto, Paintsil