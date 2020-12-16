CANLI | Barcelona - Real Sociedad
La Liga'da fırtınalar estiren ve dev rakiplerini sollayarak liderlik koltuğunu ele geçiren Real Sociedad, Barcelona ile kozlarını paylaşıyor. 6 maçlık galibiyet serisi yakalamasının ardından üst üste 3 maçtır berabere kalan Sociedad, Camp Nou'da yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Barcelona ise lideri mağlup edip zirveye yaklaşmanın peşinde. Barcelona - Real Sociedad maçı canlı anlatımı ve detayları haberimizde.
La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı konuk ediyor. Imanol Alguacil yönetiminde harikalar yaratan ve sezonun en flaş takımı olan Sociedad, ligde sadece 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 26 puanla Atletico Madrid'in önünde averajla liderlik koltuğunda oturan Bask ekibi, çıkışını Barcelona karşısında da sürdürüp evine zirvede dönmek istiyor. 2 maç eksiği olan ve 17 puanla 8. sırada yer alan Barcelona, bu sezon istikrarsız bir görüntü çiziyor. Son 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak bekleneni veremeyen Barça ise Sociedad maçıyla yeni bir başlangıç peşinde olacak. Katalan ekibi, evinde 3 puana uzanıp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Barcelona - Real Sociedad maçı ilk 11'leri
Barcelona: Marc Andre ter Stegen, Araujo, Mingueza, Alba, Dest, Busquets, de Jong, Pedri, Messi, Griezmann, Braithwaite
Real Sociedad: Remiro, Le Normand, Zubeldia, Gorosabel, Monreal, Zubimendi, Merino, Guevara, Portu, Januzaj, Willian Jose