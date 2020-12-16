CANLI | Barcelona - Real Sociedad

La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı konuk ediyor. Imanol Alguacil yönetiminde harikalar yaratan ve sezonun en flaş takımı olan Sociedad, ligde sadece 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 26 puanla Atletico Madrid'in önünde averajla liderlik koltuğunda oturan Bask ekibi, çıkışını Barcelona karşısında da sürdürüp evine zirvede dönmek istiyor. 2 maç eksiği olan ve 17 puanla 8. sırada yer alan Barcelona, bu sezon istikrarsız bir görüntü çiziyor. Son 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak bekleneni veremeyen Barça ise Sociedad maçıyla yeni bir başlangıç peşinde olacak. Katalan ekibi, evinde 3 puana uzanıp zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Barcelona - Real Sociedad maçı ilk 11'leri

Barcelona: Marc Andre ter Stegen, Araujo, Mingueza, Alba, Dest, Busquets, de Jong, Pedri, Messi, Griezmann, Braithwaite

Real Sociedad: Remiro, Le Normand, Zubeldia, Gorosabel, Monreal, Zubimendi, Merino, Guevara, Portu, Januzaj, Willian Jose





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