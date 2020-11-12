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CANLI | Barcelona - Fenerbahçe Beko

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli maçın canlı anlatımı ve detayları fanatik.com.tr'de...

12 Kasım 2020, Perşembe 22:59 Son Güncelleme:
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CANLI | Barcelona - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague 8. hafta maçında İspanya'nın Barcelona ekibi ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 545. maçını Barselona ile yapacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 544 karşılaşmanın 312'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.

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Karşılaşma başladı. Başarılar Fenerbahçe...

İlk periyodun sona ermesine 4 dakika kala Barcelona'nın 18-11 üstünlüğü bulunuyor.

Barcelona 21-11 Fenerbahçe Beko

Barcelona 23-11 Fenerbahçe Beko

Barcelona 26-11 Fenerbahçe Beko

8 dakikada sadece 11 sayı atabildik. Barcelona'da Nikola Mirotic tek başına 12 sayı attı.

Barcelona 26-13 Fenerbahçe Beko

Barcelona 28-15 Fenerbahçe Beko

(İLK ÇEYREK SONUCU) Barcelona 28-17 Fenerbahçe Beko

Barcelona 31-20 Fenerbahçe Beko

Barcelona 36-20 Fenerbahçe Beko

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