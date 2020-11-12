CANLI | Barcelona - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague 8. hafta maçında İspanya'nın Barcelona ekibi ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 545. maçını Barselona ile yapacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 544 karşılaşmanın 312'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.

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Karşılaşma başladı. Başarılar Fenerbahçe...

İlk periyodun sona ermesine 4 dakika kala Barcelona'nın 18-11 üstünlüğü bulunuyor.

Barcelona 21-11 Fenerbahçe Beko

Barcelona 23-11 Fenerbahçe Beko

Barcelona 26-11 Fenerbahçe Beko

8 dakikada sadece 11 sayı atabildik. Barcelona'da Nikola Mirotic tek başına 12 sayı attı.

Barcelona 26-13 Fenerbahçe Beko

Barcelona 28-15 Fenerbahçe Beko

(İLK ÇEYREK SONUCU) Barcelona 28-17 Fenerbahçe Beko

Barcelona 31-20 Fenerbahçe Beko

Barcelona 36-20 Fenerbahçe Beko