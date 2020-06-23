CANLI | Barcelona Athletic Bilbao maçı canlı yayın | Barcelona Athletic Bilbao canlı izle
Sevilla beraberliği sonrası liderliği averajla Real Madrid'e kaptıran Barcelona, La Liga'nın 31. haftasında Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Lionel Messi önderliğindeki Barcelona'da tek hedef 3 puan. Avrupa iddiasını sürdüren Bilbao ise dev rakibine çelme takmanın peşinde. Barcelona Athletic Bilbao maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Sevilla beraberliği ile liderliği ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Katalan ekibi, Bilbao'yu devirip yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Avrupa iddiasını sürdüren Athletic Bilbao ise Camp Nou'da puan peşinde. TSİ 23.00'te başlayan mücadeleyi Gil Manzano yönetiyor. Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
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Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Arturo Vidal, Messi, Griezmann, Suarez
Athletic Bilbao: Simon, De Marcos, Yeray, Nunez, Balenziaga, Vesga, Unai Lopez, Lekue, Sancet, Cordoba, Williams