La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Sevilla beraberliği ile liderliği ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Katalan ekibi, Bilbao'yu devirip yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Avrupa iddiasını sürdüren Athletic Bilbao ise Camp Nou'da puan peşinde. TSİ 23.00'te başlayan mücadeleyi Gil Manzano yönetiyor. Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Arturo Vidal, Messi, Griezmann, Suarez

Athletic Bilbao: Simon, De Marcos, Yeray, Nunez, Balenziaga, Vesga, Unai Lopez, Lekue, Sancet, Cordoba, Williams