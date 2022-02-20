CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor , Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor 'la deplasmanda karşıkarşıya geliyor. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve adım adım şampiyonluğa yürüyen Karadeniz devi, kazanması halinde en yakın rakibi Konyaspor ’la puan farkını 14’e çıkartacak. 1 maç eksiği bulunan Fırtına’nın en yakın takipçisi, önceki gün Kasımpaşa ile 4-4 berabere kalmıştı. Bordo-Mavililer, zorlu deplasmanda hedefe ulaşıp, şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor. 7 maçtır kaybetmeyen Francesco Farioli'nin Alanyaspor'u ise güçlü rakibini evine eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

(CANLI MAÇ ANLATIMI)

Maç başladı...

GOOOL | 4. dakikada Alanyaspor savunmadan çıkarken topu kaptırdı. Nwakaeme topu ağlara gönderdi. Skor 1-0 Trabzonspor'un lehine.

25. dakika | Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunu Uğurcan kurtardı. Dönen topa Efecan Karaca bir kez daha vurdu top dışarı çıktı.

GOOOL | 27. dakika Trabzonsor farkı ikiye çıkartıyor. Cornellius'un vuruşunda Marafona topu çeldi. Nwakaeme topu ağlara gönderdi. Skor 0-2 oldu.

GOOOL | 36. dakikada Cornellius çaprazdan vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor deplasmanında farkı 3'e çıkarttı.

GOOOL | 39. dakika Dorukhan Toköz korner sonrası kafayla topu ağlara gönderdi. Bordo-Mavili takım deplasmanda farkı 4'e çıkarttı.

Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı...

59. dakika Alanyaspor gole yaklaştı. Nemanja Milunovic'in vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

PENALTI | 65. dakika Candeias'a Ahmet Can'ın müdahalesi sonrası penaltı kararı çıktı. Vilson Eduardo'nun penaltı vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius



