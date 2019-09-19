UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup aşaması, bugün oynanacak karşılaşmalarla başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. Türkiye’yi temsil eden takımlardan Trabzonspor, C Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya’nın Getafe takımına konuk oluyor. Medipol Başakşehir, J Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında İtalya’nın Roma, K Grubu’nda bulunan Beşiktaş da Slovakya’nın Slovan Bratislava ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. İki müsabaka da TSİ 22.00’de başlayacak.

Avrupa Ligi maçları (CANLI)

CANLI İÇİN TIKLAYIN | 19.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg) (Yayın yok)

﻿﻿CANLI İÇİN TIKLAYIN | 19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya) (beIN Connect)

CANLI İÇİN TIKLAYIN | 19.55 Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre) (Yayın yok)

CANLI İÇİN TIKLAYIN | 19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç) (Yayın yok)

CANLI İÇİN TIKLAYIN | 19.55 Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya) (beIN Sports 2)

CANLI İÇİN TIKLAYIN | 19.55 Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye) (beIN Sports 1)

CANLI İÇİN TIKLAYIN | 19.55 LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç) (Yayın yok)

CANLI İÇİN TIKLAYIN | 19.55 PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz) (beIN Max 2)

CANLI İÇİN TIKLAYIN | 19.55 Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya) (beIN Connect)

CANLI İÇİN TIKLAYIN | 19.55 Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya) (Yayın yok)

CANLI İÇİN TIKLAYIN | 19.55 Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz) (Yayın yok)

CANLI İÇİN TIKLAYIN | 19.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere) (beIN Max 2)

22.00 Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda) (beIN Connect)

22.00 Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre) (Yayın yok)

22.00 Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan) (Yayın yok)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya) (Yayın yok)

22.00 Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna) (Yayın yok)

22.00 Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa) (Yayın yok)

22.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya) (beIN Connect)

22.00 Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir (Türkiye) (beIN Sports 2)

22.00 Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz) (beIN Max 1)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş (Türkiye) (beIN Sports 1)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan) (beIN Max 2)

22.00 Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda) (Yayın yok)

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Avrupa Ligi’nin 12 grubunda, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak maçların ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak. "Kupa 2"de takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle yollarına devam edecek. UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 27 Mayıs 2020’de Polonya’daki Gdansk Stadı’nda oynanacak.

Avrupa Ligi gruplar

A Grubu: Sevilla (İspanya), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Karabağ (Azerbaycan), Dudelange (Lüksemburg)

B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Malmö (İsveç), Lugano (İsviçre)

C Grubu: Basel (İsviçre), Krasnodar (Rusya), Getafe (İspanya), Trabzonspor (Türkiye

D Grubu: Sporting Lizbon (Portekiz), PSV (Hollanda), Rosenborg (Norveç), LASK (Avusturya)

E Grubu: Lazio (İtalya), Celtic (İskoçya), Rennes (Fransa), Cluj (Romanya)

F Grubu: Arsenal (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Standard Liege (Belçika), Vitoria (Portekiz)

G Grubu: Porto (Portekiz), Young Boys (İsviçre), Feyenoord (Hollanda),Rangers (İskoçya)

H Grubu: CSKA Moskova (Rusya), Ludogorets (Bulgaristan), Espanyol (İspanya), Ferencvaros (Macaristan)

I Grubu: Wolfsburg (Almanya), Gent (Belçika), Saint-Etienne (Fransa), Olexandriya (Ukrayna)

J Grubu: Roma (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Medipol Başakşehir (Türkiye), Wolfsberger (Avusturya)

K Grubu: Beşiktaş (Türkiye), Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere), Slovan Bratislava (Slovakya)

L Grubu: Manchester United (İngiltere), Astana (Kazakistan), Partizan (Sırbistan), AZ Alkmaar (Hollanda)

Maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 19 Eylül

Grup 2. maçları: 3 Ekim

Grup 3. maçları: 24 Ekim

Grup 4. maçları: 6-7 Kasım

Grup 5. maçları: 27 Kasım

Grup 6. maçları: 12 Aralık

Son 32 turu ilk maçları: 20 Şubat 2020

Son 32 turu rövanş maçları: 27 Şubat 2020

Son 16 turu ilk maçları: 12 Mart 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 19 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 9 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 16 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 30 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 7 Mayıs 2020



