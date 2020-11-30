CANLI | Atletico Madrid - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atletico Madrid, Bayern Münih'i konuk ediyor. Rakiplerini teker teker dize getiren ve Avrupa futbolunun en formda takımları arasında yer alan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atletico Madrid'e konuk oluyor. . 5 puanla 2. sırada yer alan Atletico ise dev rakibine ilk mağlubiyetini tattırmanın peşinde...

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İki takımın ilk 11'leri:

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Marcos Llorente, Koke, Saul, Carrasco; Correa, Joao Felix.

Bayern Münih: Nübel; Sarr, Alaba, Süle, Lucas Hernandez; Javi Martinez, Musiala; Douglas Costa, Arrey-Mbi, Sane; Choupo-Moting.





1- Bayern Münih / 12 puan

2- Atletico Madrid / 5 puan

3- Lokomotiv Moskova / 3 puan

4- Salzburg / 1 puan