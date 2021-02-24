CANLI - Atalanta - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan sürüyor. Gecenin dikkat çeken maçında Atalanta ile İspanyol devi Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Atalanta rakibini sahasında yenmenin peşinde. Real Madrid ise ikinci maç öncesi avantaj arıyor. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Son 16 turunda bu gecenin en önemli maçında Atalanta ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Bu sezonun flaş takımı Atalanta sahasında İspanyol devi Real Madrid'i yenmenin hesaplarını yapıyor. Bir çok eksiği bulunan Real Madrid ise deplasmanda kazanarak ikinci maç öncesi büyük avantaj peşinde olacak.
Atalanta - Real Madrid 11'ler
Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Maehle, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Muriel, Zapata
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Asensio, Vinicius
Real Madrid'te eksik çok!
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta deplasmanına çıkacak Real Madrid’de Eden Hazard, Marcelo, Sergio Ramos, Federico Valverde, Rodrygo, Daniel Carvajal, Karim Benzema, Eder Militao ve Alvaro Odriozola, sakatlıkları nedeniyle İtalya’da olmayacak.