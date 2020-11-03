(CANLI) Atalanta - Liverpool maçı canlı takip

İlk iki maçta 4 puan toplayan İtalyan ekibi Atalanta ile ilk iki maçını kazanan İngiliz devi Liverpool Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Liverpool seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Atalanta ise sahasında kazanarak Liverpool'dan liderlik koltuğunu almaya çalışacak. Azzurri d'Italia'da oynanan ve saat 23:00'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor.

Atalanta - Liverpool ilk 11'ler...

Atalanta: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Papu Gomez; Muriel, Zapata

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Williams, Robertson; Henderson, Jones, Wijnaldum; Diogo Jota, Salah, Sadio Mane

Ev sahibi takımda Roon, Caltara ve Gosens sakat, Liverpool'da ise Virgil van Dijk, Chamberlain, Fabinho, Thiago, Naby Keita sakatlıklaı nedeniyle kritik maçta oynayamıyor.