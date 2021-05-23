CANLI | Aston Villa - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak Chelsea, Premier Lig'de son hafta maçına çıktı. Leicester City karşısında 2-1 kazanıp 3.sıraya çıkan Chelsea'nin ligi ilk 4 için bitirmesi önemli. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş 'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılabilmesi için Chelsea ilk 4 içinde ligi bitirmesi gerekiyor. Bu ihtimal olmazsa Manchester City'nin kupayı alması beklenecek.

Aston Villa deplasmanına çıkan Chelsea'nin puanı 67. En yakın rakipleri Liverpool ve Leicester City ise 66 puanla sıralanıyor.



