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CANLI | Aston Villa - Chelsea

Premier Lig'de 2020-21 sezonu son hafta maçları başladı. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren maçta Chelsea deplasmanda Aston Villa ile karşılaşıyor. Chelsea'nin ligi ilk 4 içinde yani Şampiyonlar Ligi sıralarında bitirmesi çok önemli

23 Mayıs 2021, Pazar 18:07 Son Güncelleme:
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CANLI | Aston Villa - Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak Chelsea, Premier Lig'de son hafta maçına çıktı. Leicester City karşısında 2-1 kazanıp 3.sıraya çıkan Chelsea'nin ligi ilk 4 için bitirmesi önemli. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş 'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılabilmesi için Chelsea ilk 4 içinde ligi bitirmesi gerekiyor. Bu ihtimal olmazsa Manchester City'nin kupayı alması beklenecek.

Aston Villa deplasmanına çıkan Chelsea'nin puanı 67. En yakın rakipleri Liverpool ve Leicester City ise 66 puanla sıralanıyor.


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