CANLI | Arjantin - Suudi Arabistan

2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda ilk heyecan, Arjantin ile Suudi Arabistan arasında oynanıyor. Elbette bu mücadelede gözler, kariyerindeki son Dünya Kupası'nı kazanmak isteyen Lionel Messi'de. 5. kez (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) bu büyük organizasyonda yer alacak Messi, 2014'te şampiyonluğu finalde Almanya'ya kaptırmıştı. Ülkesiyle A Milli seviyede tek zaferini, 2021'de Copa America'yı alarak yaşayan 35 yaşındaki süperstarın Tangocular'la, Katar'daki turnuvada neler yapacağı büyük bir merak konusu olacak.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

2. dakika | Messi ceza sahası içinde gole çok yaklaştı. Messi harika vurdu. Suudi Arabistan kalecisi Alowais gole izin vermedi.

GOOOOOL - 10. dakikada Messi Arjantin'i penaltı golü ile 1-0 öne geçirdi.

22. dakika | Messi savunma arkasına iyi sarktı ve topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

28. dakika | Lautaro Martinez harika bir aşırtma vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Bir kez daha ofsayt bayrağı kaldırıldı. VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

35. dakika | Lautaro Martinez Messi'nin pasında savunma arkasına iyi indi topla buluştu ve gole çevirdi ancak bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı.

45+3'te | Alfaraj sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Nawaf Alabid oyuna dahil oldu.

MAÇ DEVAM EDİYOR

Arjantin - Suudi Arabistan 11'ler

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Paredes, De Paul, Gomez, Messi, Di Maria, Lautaro Martinez

Suudi Arabistan: Alowais, Abdulhamid, Altambakti, Albulayhi, Alshahrani, Kanno, Almalki, Alfaraj, Albrikan, Aldawsari, Alshehri

35 yaşındaki Arjantinli süperstar Lionel Messi, ülkesiyle Katar'daki turnuvaya damgasını vurmak istiyor.

İtalya'yı yakalayacaklar

Arjantin, bugünkü maçı kaybetmezse, Milli Takımlar tarihinde en uzun yenilmezlik serisini elinde tutan İtalya'nın rekorunu (37 kaç) egale edecek. 1978 ve 1986'da mutlu sona ulaşan Tangocular, 2018'de Rusya'daki organizasyonda Son 16'yı görebildi. Toplamda 6. kez (1994, 1998, 2002, 2006, 2018 ve 2022) Dünya Kupası'nda yer alacak Suudi Arabistan, en iyi derecesini 1994'te Son 16'ya kalarak başardı.

Kupa tarihinde ilk kez Arjantin'e rakip olacak Herve Renard'ın öğrencileri, katıldıkları turnuvalardaki son 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildiler, 2018'deki Dünya Kupası'nda ise gruptan çıkamadılar.

Arjantin-Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lusail Stadı'nda oynanacak Arjantin-Suudi Arabistan maçı bugün saat 13.00'te başladı. Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği ve TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.



