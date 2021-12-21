CANLI | Antalyaspor - Kasımpaşa
Antalyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Akdeniz ekibi, Konyaspor mağlubiyetini iç sahada telafi etmeye çalışıyor. 6 maçtır kazanamayan İstanbul temsilcisi ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeyi amaçlıyor. Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, 11'ler ve 90 dakika boyunca detaylar haberimizde. Maç başladı.
Antalyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, 21 puanla 14. sırada. Geçtiğimiz hafta Konyaspor 'a son dakikada yediği golle kaybeden Akdeniz ekibi, evinde telafi peşinde olacak. 6 maçtır 3 puana hasret kalan, geçtiğimiz hafta Sivasspor 'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası Hakan Kutlu ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi, 11 puanla son sırada yer alıyor. Lacivert Beyazlılar, kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeyi amaçlıyor.
ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI
Maç başladı
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Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor - Kasımpaşa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Antalyaspor - Kasımpaşa 11'ler:
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Umut, Jorgensen