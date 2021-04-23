(CANLI) Antalyaspor - Galatasaray

Süper Lig 2020-2021 sezonu 37. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor 36 hafta sonunda 9 galibiyet, 15 beraberlik sonucu elde ettiği 42 puanla Süper Lig'de 13. sırada yer alıyor. Konuk Galatasaray ise 20 galibiyet, 6 beraberlik sonucu elde ettiği 66 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor. İki takımın aralarında yaptıkları son 20 karşılaşmanın 2'ini Fraport TAV Antalyaspor, 8'unu Galatasaray kazanırken, 10 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

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İki takımın maç kadroları:

Antalyaspor:

Boffin, Naldo, Bahadır, Podolski, Kudriashov, Fredy, Serdar Gürler, Ufuk, Amilton, Mert, Bünyamin

Galatasaray:

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Halil Dervişoğlu

Yedekler:

Okan, Taylan, Babel, Oğulcan, Emre Taşdemir, Luyindama, Mostafa, Saracchi, Arda, Feghouli

Yedekler:

Doğukan Özkan, Ferhat, Ersan, Nuri, Orgill, Drole, Imeri, Ali Eren.

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.



