CANLI | Antalyaspor - Fatih Karagümrük

Süper Lig'de 17. hafta maçında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal yönetiminde geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda berabere kalan Antalyaspor rakibini sahasında yenerek çıkışa geçmek istiyor. Devre arasına üst üste yaptığı tranfserlerle giren Fatih Karagümrük ise deplasmanda kazanarak haftayı üç puanla kapatmak istiyor. Fatih Karagümrük'te yeni transfer Emre Çolak'ın karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.

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Maçtan dakikalar...

9. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Balkovec’in sert şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 0-1

13. dakikada Nuri’nin, ceza sahası dışından sert şutu Koray Altınay’ın eline çarptı ve sonra topu kaleci çıkardı. Pozisyonun ardından maçın VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

19. dakikada kırmızı beyazlılarda Hakan Özmert penaltı atışını gole çevirdi. 1-1

38. dakikada Amilton’un sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasında defans uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar’ın vuruşu ağlara gitti. 2-1

Antalyaspor - Fatih Karagümrük ilk 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Nuri, Orgill, Kudriashov, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Koray, Biglia, Ndiaye, Ndao, Borini, Sobiech