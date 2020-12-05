CANLI | Antalyaspor-Ankaragücü

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Sezona iki galibiyet ve bir beraberlikle iyi başlayan ancak sonrasında çıktığı yedi maçta galibiyet alamayan Antalyaspor, ligin son sırasında yer alan Ankaragücü ile karşılaşıyor. Ev sahibi takım Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini almak için mücadele ediyor. Ankaragücü'nde ise işler yolunda gitmiyor. Bu sezon henüz galibiyet alamayan Ankaragücü de deplasmanda galibiyet arıyor.

MAÇ BAŞLADI...

PENALTI VE KIRMIZI KART | 24. dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Antalyasporlu Eren Albayrak'a direkt kırmızı kart gösterdi.

VAR İNCELEMESİ SONRASI KARAR İPTAL | VAR'dan gelen uyarı sonrası Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve penaltı ile kırmızı kartı iptal etti. Ankaragücü futbolcusu Kitsiou, itirazları sonrası sarı kart gördü.

İLK YARININ SON SANİYESİNDE GOL GELDİ! | Antalyaspor, 45+5'te golünü attı ve devreye 1-0'lık üstünlükle gitti. Podolski'nin müthiş pasında Jahovic ağları sarsmayı başardı.

2. YARI BAŞLADI...





İLK 11'LER BELLİ OLDU

Antalyaspor: Boffin, Eren, Ersan, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Fredy, Amilton, Omar, Podolski, Jahovic

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Atakan, Orkan, Assane, Alper, Saba, Bolingi