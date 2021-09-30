UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray , Marsilya'ya konuk olacak. Lazio’yu mağlup ederek Avrupa Ligi’ne lider başlayan Galatasaray, zirvedeki yerini korumak için Marsilya deplasmanından en az 1 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Aslan, Fransa’ya Arda Turan dışında tam kadro gitti. İdeal 11’ini bozmayı düşünmeyen Fatih Terim, özellikle Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau ikilisine çok güveniyor. Yaz transfer döneminde Roma’dan Marsilya’ya transfer olan Cengiz, mavi-beyazlı ekibin en golcü 2. oyuncusu durumunda. Bu sezon oynanan resmi maçlarda 5 gol atan Payet ilk sırada yer alırken Cengiz, 4 kez fileleri havalandırarak takımına önemli katkıda bulundu.

MARSİLYA-GALATASARAY CANLI İÇİN TIKLAYINIZ

Marsilya-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Velodrome Stadı'nda oynanacak Marsilya-Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Marsilya-Galatasaray ilk 11'ler:

Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit, Payet, Dieng

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

3 puanla liderlik koltuğunda

Galatasaray ve Marsilya’nın yanı sıra İtalya’nın Lazio ile Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı E Grubu’nda ilk maçlar sonucunda Sarı Kırmızılı ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken puansız Lazio ise son sırada bulunuyor.

Aslan avantajını sürdürmek istiyor

Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio’yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek avantajını sürdürmek istiyor. Geçen sezon Ligue 1'i 5. sırada bitirerek doğrudan UEFA Avrupa Ligi’ne katılan Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Marsilya'nın kozu Cengiz Ünder

Galatasaray karşısında Fransız ekibinin en önemli kozlarından biri milli futbolcu Cengiz Ünder olacak. Kadrosunda Dimitri Payet, Gerson, Matteo Guendouzi, William Saliba, Boubacar Kamara ve Arkadiusz Milik gibi önemli futbolcuları bulunduran Marsilya’da milli futbolcu Cengiz Ünder de forma giyiyor. Yaz transfer döneminde Roma’dan Marsilya’ya transfer olan Cengiz, mavi-beyazlı ekibin en golcü 2. oyuncusu durumunda. Bu sezon oynanan resmi maçlarda 5 gol atan Payet ilk sırada yer alırken Cengiz, 4 kez fileleri havalandırarak takımına önemli katkıda bulundu.

Düdük Pawel Raczkowski'de

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde deplasmanda Fransa’nın Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Raczkowski’nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak.