UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe , Yunan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Konuk ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Temsilcimiz ise 1 puanla 2. sırada. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Olympiakos'u devirip ilk galibiyetini almaya çalışacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'yi, gruptaki ilk iç saha karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmayacak. Pandemi şartları sebebiyle yaklaşık 50 bin kişilik Ülker Stadı'nda kapasitenin yarısı kadar taraftar mücadeleyi takip edebilecek.

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Olympiakos ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares

Maçın hakemi Hernandez

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla İstanbul’da yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. UEFA’nın açıklamasına göre, Ülker Stadyumu’nda 19.45’te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

Valencia yıkıma hazır!

Ekvadorlu yıldız, Hatayspor maçında yaptığı iki asistle galibiyeti getiren isimlerden biri olmuştu. Enner Valencia, şimdi de gözüne Olympiakos'u kestirdi. Tecrübeli oyuncu, savunma arkası koşularıyla Yunan ekibinin yavaş stoperlerine karşı üstünlük kurmayı planlıyor. Valencia ayrıca Pelkas ve Rossi ile sık sık yer değişitirip savunmanın dengesini bozmaya çalışacak.

Mesut Özil'in yerine Pelkas

Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü idmana çıkmadı. Maç kadrosunda yer almayan tecrübeli oyuncunun yerine Dimitrios Pelkas sahada olacak. Ayrıca İrfan, Sosa, Tisserand ve Nazım çalışmalara başlasa da bu akşamki mücadele de riske edilmeyecek.

Vitor Pereira ile 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 20. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 120. maçı

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi’nde 120. maçını oynayacak. Bu kulvarda 119 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 153 gole engel olamadı.