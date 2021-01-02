CANLI | Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

Süper Lig 'de 16.hafta maçında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor 3 puan mücadelesi veriyor. Son beş maçının üçünü kazanan Ankaragücü yakaladığı bu çıkışı Yeni Malatyaspor karşısında devam ettirmek ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Yeni Malatyspor ise deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor.

MAÇ BAŞLADI!

4. dakikada Ankaragücü, Daniel Lukasik'in attığı golle 1-0 öne geçti.

37. dakikada Ankaragücü, Paintsil'in penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarı Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Ankaragücü: Friedrich, Kitsou, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Endri, Lukasik, Saba, Paintsil, Bolingi.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Ahmed, Fofana, Olcay, Umut Bulut, Kubilay.

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Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayan maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan başkent ekibi, 12 puanla 18. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise 14 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle birlikte 20 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.