CANLI | Ankaragücü-Kayserispor

Ankaragücü, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste Ümraniyespor ve Galatasaray 'a kaybeden Ömer Erdoğan'lı Ankaragücü, 16 puanla 16. basamakta. Başkent ekibi, kötü gidişata evinde son vermek ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Rakibi gibi 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalaması sonrası sırasıyla Konyaspor , Kayserispor ve Fatih Karagümrük'e kaybeden Çağdaş Atan'lı Kayserispor, 23 puanla 8. sıraya kadar geriledi. Sarı Kırmızılılar, zorlu deplasmanda puan ya da puanlardan başka bir şey düşünmüyor.

ÖNEMLİ ANLAR

GOL | 13. dakikada Cardoso'nun golüyle Kayserispor 1-0 öne geçti.

Ankaragücü-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Eryaman Stadı'nda oynanan ve 16.00'da başlayan Ankaragücü-Kayserispor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Ümit Öztürk'ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Ankaragücü-Kayserispor 11'ler:

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Tolga, Emre, Beridze, Ali Sowe.

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Gökhan, İlhan.