CANLI | Ankaragücü-Hatayspor

Ankaragücü, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. İstanbulspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe 'ye kaybeden, Giresun deplasmanından 1 puanla dönen Ankaragücü, 8 puanla 17. sırada. Ömer Erdoğan yönetimindeki Sarı Lacivertliler, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi ve alt sıralardan uzaklaşmayı istiyor. Volkan Demirel yönetiminde son 4 maçından 3 galibiyet çıkaran, geçen hafta Beşiktaş 'ı 2-1'le geçen Hatayspor, 10 puanla 15. basamakta. Bordo Beyazlılar, Başkent'te kazanıp seri yakalamayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

GOOOOOL | Üçüncü dakikada Taylan'ın asistinde Beridze Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.

29. dakika | Tolga Ciğerci'nin pasında Jese, Erce Kardeşler'le karşı karşıya kaldı ancak Erce topu kornere çeldi.

45. dakika | Beridze'nin ortasında Taylan Antalyalı harika vurdu. Erce Kardeşler uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

49. dakikada | Taylan'ın pasında Pedrinho bıraktı Jese topu ağlara gönderdi ancak ilk anda Ali Sowe'nin pozisyonu ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

GOOOOOL | 64. dakikada Taylan bu kez golü atan isim oldu. Skor 2-0

GOOOOOL | 70. dakikada sahneye bu kez Ali Sowe çıktı. Kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi skor 3-0 oldu.

Ankaragücü-Hatayspor 11'ler:

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Ali Sowe

Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak Öksüz, Samuel, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, El Kaabi, Ze Luis

Ev sahibinde Emre Kılınç cezası nedeniyle kadroda yok. Konuk takımda ise Kamil Ahmet ile Simon Falette, kart cezaları, Soni ise sakatlığı nedeniyle kritik maçı kaçıracak isimler.

Ankaragücü-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadyumu'nda oynanan Ankaragücü-Hatayspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.







