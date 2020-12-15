CANLI - Ankaragücü - Hatayspor
Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 6. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Formda Hatayspor deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürme peşinde. Bu sezonki ilk galibiyetini geçen hafta alan Ankaragücü ise seri yakalamak istiyor. 69. dakikada Ankaragücü, Zvonimir Sarlija'nın golüyle 1-0 öne geçti.
MKE Ankaragücü ile Hatayspor arasındaki 6. hafta maçı Hatayspor’un korona virüse yakalanan oyuncuları nedeniyle ertelenmesinin ardından bugün oynanıyor. Tempolu geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrasında Endri Çekici’nin ceza sahasına gönderdiği topa kafayla yükselen Lobjanidze’nin vuruşu farkla auta çıktı.
8. dakikada Lobjanidze’nin orta sahadan yaptığı driblingin ardından çektiği şut kaleci Mohamedi’de kaldı.
22. dakikada sağ kanattan organize bir şekilde rakip kaleye gelen Hatayspor’da topla buluşan Rayane’nin ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.
27. dakikada Ankaragücü’nün kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Endri Çekici doğrudan kaleyi düşündü. Bu şutu Hatayspor kalecisi güçlükle çıkarabildi.
31. dakikada Ankaragücü’nün top kaybı sonucunda topu önünde bulan Selim Ilgaz kaleye sert bir şut çekti fakat file bekçisi gole izin vermedi.
41. dakikada Burak Can Çamoğlu’nun açtığı derinlemesine ortada ceza sahası içinde kafayla yükselen Diouf Ankaragücü defansını geçemedi.
42. dakikada kazanılan köşe vuruşu sonrasındaki karambolde topu önünde bulan Sackey sert bir şut çekti ancak top üstten az farkla auta gitti.
45+2’de Atila Turan köşe vuruşundan kaleye bombeli bir şekilde şut çekti. Bu şutu kaleci Mohamedi güçlükçe çelebildi.
50. dakikada Hatayspor'da Gökhan Karadeniz kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
69. dakikada Ankaragücü, Zvonimir Sarlija'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Ankaragücü - Hatayspor 11'ler...
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila, Atakan, Ender, Pinto, Endri, Saba, Emre Güral
Hatayspor: Munir, Popov, Sackey, Billong, Burak, AAbid, Ribeiro, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Akintola, Mame Diouf
Ankaragücü - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayan müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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