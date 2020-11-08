CANLI | Ankaragücü - Fatih Karagümrük

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı sürüyor. Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Ankaragücü ilk galibiyetini almak için sahaya çıktı. Karagümrük ise ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Maç başladı.

2. dakikada Karagümrük, önemli bir şans yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortada Ankaragücü savunmasına çarpan top altı pas üzerindeki Roco'nun önünde kaldı. Roco'nun dokunduğu top ise yandan dışarı gitti.

6. dakikada Ankaragücü'nde Bolingi'nin pasıyla sağ kanatta hareketlenen Börven, ceza sahası içine doğru topu çevirirken arka direkte Luka Adzic'in vuruşunu son anda yatarak Lichaj engelledi.

GOL | 15. dakikada Lucas Biglia'nın orta sahada kazandığı top ile Ankaragücü'nü eksik yakalayan Karagümrük'te Badou Ndiaye'nin vuruşu Sobiech'e pas olurken Sobiech de dokunuşuyla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

PENALTI | 25. dakikada Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı kornerde Sarlija, Zukanovic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

SARI KART | 25. dakikada Karagümrük'te penaltıya neden olan Zukanovic, hareketi nedeniyle sarı kart gördü.

GOL | 27. dakikada penaltıyı kullanan Börven'in vuruşu, Viviano'nun müdahalesine ağlara gitti: 1-1.

SARI KART | 27. dakikada Karagümrük'te penaltı pozisyonuna yönelik itirazları nedeniyle Alassane Ndao, sarı kart gördü.

SARI KART | 29. dakikada Ankaragücü'nde hava topu mücadelesinde Enzo Roco'ya faul yapan Bolingi sarı kart gördü.

GOL | 35. dakikada Karagümrük'te Ndiaye'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Enzo Roco, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Enzo Roco, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü attı.

37. dakikada Ankaragücü'nde Luka Adzic, sol çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti fakat top üstten dışarı gitti.

39. dakikada Ankaragücü'nde Börven çıkarken topu kaybetti. Topu kazanan Karagümrük'te Aatif'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Erik Sabo'nun etkili şutu az farkla auta gitti.

40. dakikada sol kanatta topla buluşan Aatif Chahechouhe, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı fakat top yandan dışarı gitti.

Ankaragücü gole yaklaştı!

41. dakikada Ankaragücü'nde savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Börven, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu yaparken top yandan auta gitti.

Karagümrük'te büyük fırsat!

43. dakikada Ankaragücü savunmasının da hatası sonrası topla buluşan Sobiech, bomboş pozisyondaki Badou Ndiaye'ye topu bıraktı. Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda biraz oyalanınca Ankaragücü savunması müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

56. dakikada Ankaragücü'nde Atakan Çankaya, uzaktan şansını denerken top kaleci Viviano'da kaldı.

SARI KART | 59. dakikada Ankaragücü'nde Atakan Çankaya, Badou Ndiaye'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

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Ankaragücü - Fatih Karagümrük ilk 11'ler

Ankaragücü: Ricardo, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Assane, Atakan, Lobzhanidze, Adzic, Borven, Bolingi

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, N'Diaye, Aatıf, Sobiech

Fatih Karagümrük, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlardan galibiyet alamadı.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Dış sahada etkisini gösteremeyen Karagümrük, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilirken Gaziantep FK ile puanları paylaştı.