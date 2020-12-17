CANLI | Anadolu Efes - Olimpia Milano

Turkish Airlines EuroLeague’de 15. hafta maçında Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya geliyor. Son maçında CSKA Moskova deplasmanında farklı kaybeden temsilcimiz bu karşılaşmadan önce de Valencia'ya yenilmişti. Yeniden çıkışa geçmek isteyen Fes, çift maç haftasının ilkinde Ülker Arena'da Fenerbahçe Beko'yu deviren Olimpia Milano'yu devirmek istiyor...

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EFES, AVRUPA'DA 677. KEZ...

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 677. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 674 müsabakada 375 galibiyet ve 299 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Euroleague'de ise 427. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 426 maçta 218 galibiyet, 208 yenilgi aldı.